Кудрявев Павел Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1892 ст.
Сын: Кудрявев Александр Павлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Кудрявцева Любовь Александровна
Смерть
Неизвестно