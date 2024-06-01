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Кудрявев Павел Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
12.10.1892 ст.

Сын: Кудрявев Александр Павлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Любовь Александровна

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Любовь Александровна

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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