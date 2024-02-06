Плаксин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Плаксин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рытова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно