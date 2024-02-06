Плаксин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плаксин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рытова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Плаксин Фиона Паликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксин Фиона Паликарповна

Смерть
Неизвестно
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