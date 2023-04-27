Campbell of Lochow Colin Oig
Место рожденияLochow, Argyllshire, Scotland
Дата рождения1280
Дата смерти02.05.1342
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1280
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Knight, Heritable Governor of Castle of Dunoon, Peer of the Realm
Рождение ребёнка
1310
Сын: Campbell of Lochow Archibald More
Мать ребёнка: Mor (Mor) Helena
Смерть
02.05.1342