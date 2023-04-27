Campbell of Lochow Colin Oig — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCampbell of Lochow Colin Oig

Campbell of Lochow Colin Oig

Место рождения

Lochow, Argyllshire, Scotland

Дата рождения

1280

Дата смерти

02.05.1342

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1280

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Knight, Heritable Governor of Castle of Dunoon, Peer of the Realm
Рождение ребёнка
1310

Сын: Campbell of Lochow Archibald More

Мать ребёнка: Mor (Mor) Helena

Смерть
02.05.1342

Мы используем куки для улучшения работы сайта.