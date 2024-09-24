Родионов Мирон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ржанова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Агрипина Леонтьевна
с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Евдокия Софроновна
с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1884
Дочь: Родионова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна
с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно