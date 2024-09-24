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Родионов Мирон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ржанова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна

Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Агрипина Леонтьевна

с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Евдокия Софроновна

с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
16.?.1884

Дочь: Родионова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Агрипина Леонтьевна

с. Бирля, Ставропольского уезда, Самарской губернии
Смерть
Неизвестно

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