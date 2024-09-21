Волков Илья Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
возможно он же https://familio.org/persons/56af7350-aa5f-41fa-919a-2756bb93b18a
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Степанида Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Калмыкова (Челышева Волкова) Ирина Ивановна (Ильинична)
Мать ребёнка: не указана
Челышева поэтому есть брат Дмитрий Ильич https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/86
Смерть
Неизвестно