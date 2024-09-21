Волков Илья Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Илья Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

возможно он же https://familio.org/persons/56af7350-aa5f-41fa-919a-2756bb93b18a
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Степанида Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Калмыкова (Челышева Волкова) Ирина Ивановна (Ильинична)

Мать ребёнка: не указана

Челышева поэтому есть брат Дмитрий Ильич https://ya.ru/archive/catalog/e0782dc5-c055-4fc7-9812-8e2a9697fd7a/86
Смерть
Неизвестно

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