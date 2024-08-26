Кореков Сава Дмитриевич
Место рожденияКамская подгорная слобода
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Кореков Дмитрий Андреевич
Мать: Корекова Анна Федоровна
Перепись 1816 переведен в 1815 году в починок Ившиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корекова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Корекова Ирина
рекрут в 1815
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Корекова) Вера Саввична
Мать ребёнка: Корекова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Корекова Ирина
Смерть
Неизвестно