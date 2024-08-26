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Кореков Сава Дмитриевич

Место рождения

Камская подгорная слобода

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Кореков Дмитрий Андреевич

Мать: Корекова Анна Федоровна

Перепись 1816 переведен в 1815 году в починок Ившиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корекова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кореков Андрей Саввич

Мать ребёнка: Корекова Ирина

рекрут в 1815
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Корекова) Вера Саввична

Мать ребёнка: Корекова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кореков Григорий Саввич

Мать ребёнка: Корекова Ирина

Смерть
Неизвестно

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