Рожков Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Александра Константиновна
Рождение ребёнка
24.04.1972
Дочь: Рожкова Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Федорова Александра Константиновна
Смерть
Неизвестно