Рожков Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожков Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рожков Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: Федорова Александра Константиновна

Рождение ребёнка
24.04.1972

Дочь: Рожкова Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Федорова Александра Константиновна

Смерть
Неизвестно

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