Никифоров Алексей Евдокимович 17.03.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифоров Алексей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1901 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1901 ст.

Отец: Никифоров Евдоким Федорович

Мать: Никифорова Анастасия Савельевна (Саввична)

Крещение
18.03.1901 ст.
Восприемники: Матвей Савельевич (Саввович), Анна Федоровна Никифорова
Восприемник
17.04.1917
Иван Евдокимович Никифоров
Рождение ребёнка
21.10.1922

Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Ковригино, Дмитровский, Московская область
Призыв на военную службу
?.10.1941
Дмитровский РВК Московской области, Москва и МО
Военная награда
18.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Тимоново, Дмитровский, Московская область

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