Никифоров Алексей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1901 ст.
Дата смерти1965
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1901 ст.
Крещение
18.03.1901 ст.
Восприемники: Матвей Савельевич (Саввович), Анна Федоровна Никифорова
Восприемник
17.04.1917
Иван Евдокимович Никифоров
Рождение ребёнка
21.10.1922
Сын: Никифоров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Ковригино, Дмитровский, Московская область
Призыв на военную службу
?.10.1941
Дмитровский РВК Московской области, Москва и МО
Военная награда
18.05.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Тимоново, Дмитровский, Московская область