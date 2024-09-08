Давыдов Николай Георгиевич
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения27.01.1904
Дата смерти22.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904
Родители: Александровского завода запасный унтер-офицер Георгий Тимофеев Давыдов и законная жена его Афонасия Александрова, оба православные | Восприемники: Всеволодовильвенского завода мастеровой Сте... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1904 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
11.02.1904
Смерть
22.07.1904
Александровского завода мастерового Георгия Тимофеева Давыдова сын Николай, от поноса, 6 мес.