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Давыдов Николай Георгиевич

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

27.01.1904

Дата смерти

22.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1904

Отец: Давыдов Георгий Тимофеевич

Мать: (Неволина) Афанасия Александровна

Родители: Александровского завода запасный унтер-офицер Георгий Тимофеев Давыдов и законная жена его Афонасия Александрова, оба православные | Восприемники: Всеволодовильвенского завода мастеровой Сте... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МК 1904 г. Соликамский уезд, Александровский завод
Крещение
11.02.1904
Смерть
22.07.1904
Александровского завода мастерового Георгия Тимофеева Давыдова сын Николай, от поноса, 6 мес.

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