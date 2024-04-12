Пожарский Феодор Потапьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Пожарский Потапий Алексеев
Мать: Улияна Иванова
Бракосочетание
08.02.1842
Жена: Агрипина Марк Савин
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Агрипина Марк Савин
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864
Сын: Пожарский Самуил Феодорович
Мать ребёнка: Агрипина Марк Савин
Смерть
Неизвестно