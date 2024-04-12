Пожарский Феодор Потапьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожарский Феодор Потапьевич

Пожарский Феодор Потапьевич

Место рождения

Сиволож, Чернігівська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пожарский Потапий Алексеев

Мать: Улияна Иванова

Сиволож, Чернігівська область
Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Агрипина Марк Савин

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пожарский Яков Федорович

Мать ребёнка: Агрипина Марк Савин

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Пожарский Самуил Феодорович

Мать ребёнка: Агрипина Марк Савин

Сиволож, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close