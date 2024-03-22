Довыденко Лазарь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довыденко Лазарь Иванович

Место рождения

Новоподгородное, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоподгородное, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуляк Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: Довыденко Федора Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джурило (давиденко) Раиса Лазаревна

Мать ребёнка: Довыденко Федора Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довыденко Федора Григорьевна

Смерть
?.12.1962
Новоподгородное, Дніпропетровська область
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