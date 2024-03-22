Довыденко Лазарь Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуляк Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Довыденко Федора Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джурило (давиденко) Раиса Лазаревна
Мать ребёнка: Довыденко Федора Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1962