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Капустин Артемий Иванович

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1861

Дата смерти

22.12.1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
на тот момент село Преображенское Преображенской волости Орского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараскина Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1895

Дочь: Капустина Апполинария Артемьевна

Мать ребёнка: Сараскина Домна Ананьевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.12.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
на тот момент село Преображенское Преображенской волости Орского уезда Оренбургской губернии Умер в 36 лет, под Новый год лошадь привезла в санях из леса мертвым. Бабушка говорила, что сердце.

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