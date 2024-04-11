Капустин Артемий Иванович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти22.12.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
на тот момент село Преображенское Преображенской волости Орского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сараскина Домна
Рождение ребёнка
29.12.1895
Дочь: Капустина Апполинария Артемьевна
Мать ребёнка: Сараскина Домна Ананьевна
Смерть
22.12.1897
на тот момент село Преображенское Преображенской волости Орского уезда Оренбургской губернии Умер в 36 лет, под Новый год лошадь привезла в санях из леса мертвым. Бабушка говорила, что сердце.