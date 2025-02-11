Карпов Григорий Еремеев 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпов Григорий Еремеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Карпов Еремей Никифоров1787 г.р.
Мать
Меланья Захарова1793 г.р.
Супруги
Ефимья Дмитриева1824 г.р.
Дети
Карпов Иван Григорьев1847 г.р.
Карпов Семён Григорьев1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Карпов Еремей Никифоров

Мать: Меланья Захарова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимья Дмитриева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Карпов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карпов Семён Григорьев

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Рождение ребёнка
1852

Сын: Карпов Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Карпова) Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Карпов Харитон Григорьев

Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

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