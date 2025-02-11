Карпов Григорий Еремеев
мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКарпов Еремей Никифоров1787 г.р.
МатьМеланья Захарова1793 г.р.
Супруги
Ефимья Дмитриева1824 г.р.
Дети
Карпов Иван Григорьев1847 г.р.
Карпов Семён Григорьев1849 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Карпов Еремей Никифоров
Мать: Меланья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Карпова) Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ефимья Дмитриева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно