(Сабирова) Динара Сахибгареева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Динара Сахибгареева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1974

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1974

Отец: Сабиров Мирхат Халимович

Мать: Сабиров (Сабирова (Ахсанова)) Фархинур Каримовна

Рождение ребёнка
11.11.1997

Сын: Сахибгареев Артур

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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