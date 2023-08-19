(Сабирова) Динара Сахибгареева
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1974
Рождение ребёнка
11.11.1997
Сын: Сахибгареев Артур
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан