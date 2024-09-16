Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Ивановна

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1870

Дочь: Дария Никоноровна

Отец ребёнка: Никонор Яковлевич

Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Прокопий Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Яковлевич

Рождение ребёнка
23.06.1881

Дочь: Евфросиния Никоноровна

Отец ребёнка: Никонор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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