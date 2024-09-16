Агрипина Ивановна
Место рожденияМамыково
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1870
Дочь: Дария Никоноровна
Отец ребёнка: Никонор Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1879
Сын: Прокопий Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1881
Дочь: Евфросиния Никоноровна
Отец ребёнка: Никонор Яковлевич
Смерть
Неизвестно