Фонвизина (Пущина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонвизина (Пущина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

07.06.1826

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Пущин Федор Никифорович

Мать: Пущина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.05.1822

Дочь: Ekaterina Ivanovna

Отец ребёнка: Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Fonvizin Alexander Ivanovich

Отец ребёнка: Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович

Смерть
07.06.1826
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