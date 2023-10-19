Фонвизина (Пущина) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти07.06.1826
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Пущин Федор Никифорович
Рождение ребёнка
22.05.1822
Дочь: Ekaterina Ivanovna
Отец ребёнка: Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Fonvizin Alexander Ivanovich
Отец ребёнка: Fonvizin Ivan Alexandrovich Александрович
Смерть
07.06.1826