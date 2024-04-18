Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.07.1948
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакуменко Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1937
Рождение ребёнка
10.02.1940
Рождение ребёнка
03.06.1941
Рождение ребёнка
15.10.1943
Дочь: Лысенко (Говорова) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Говоров Виктор Иванович
Смерть
15.07.1948