Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Говорова (Бакуменко-Бакуленко) Прасковья (Парасковья) Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.07.1948

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

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1943 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакуменко Евсей

Мать: Силантьева (Гусилетова) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говоров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говоров Виктор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говоров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говоров Виктор Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1943

Дочь: Лысенко (Говорова) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Говоров Виктор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
15.07.1948
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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