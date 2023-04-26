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Лягошина Дарья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягошин Пётр Максимович

Рождение ребёнка
07.12.1875

Дочь: (Лягошина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1880

Сын: Лягошин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1884

Дочь: Курьянова (Лягошина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1887

Дочь: (Лягошина) Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1890

Дочь: (Лягошина) Неонилла Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1892

Дочь: (Лягошина) Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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