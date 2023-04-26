Лягошина Дарья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1875
Дочь: (Лягошина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович
Рождение ребёнка
19.09.1880
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович
Рождение ребёнка
08.09.1884
Дочь: Курьянова (Лягошина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович
Рождение ребёнка
01.11.1887
Дочь: (Лягошина) Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович
Рождение ребёнка
19.10.1890
Дочь: (Лягошина) Неонилла Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович
Рождение ребёнка
18.06.1892
Дочь: (Лягошина) Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Лягошин Пётр Максимович
Смерть
Неизвестно