Благовидова (Архангельская) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти30.07.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Смирнова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Благовидов Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Благовидов Иоанн Стефанович
Отец ребёнка: Благовидов Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Благовидов Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Благовидов Стефан Матвеевич
Смерть
30.07.1889 ст.
Троицкое, Сызранский муниципальный район, Самарская область
От старости.