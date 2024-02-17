Благовидова (Архангельская) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовидова (Архангельская) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

30.07.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Архангельский Алексей Кузьмич

Мать: Архангельская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Смирнова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Благовидов Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Благовидов Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Благовидов Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Благовидов Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Благовидов Стефан Матвеевич

Смерть
30.07.1889 ст.
Троицкое, Сызранский муниципальный район, Самарская область
От старости.
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