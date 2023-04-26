Муценик (Вайвод) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вайвод Франц
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Муценик Александр
Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)
Рождение ребёнка
01.08.1932
Сын: Муценик Юрис (Егор)
Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)
Рождение ребёнка
30.10.1936
Сын: Муценик Альберт
Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)
Смерть
Неизвестно