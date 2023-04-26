Муценик (Вайвод) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муценик (Вайвод) Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вайвод Франц

Мать: Вайвод (Братишка(Брачишка)) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Муценик Александр

Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)

Рождение ребёнка
01.08.1932

Сын: Муценик Юрис (Егор)

Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)

Рождение ребёнка
30.10.1936

Сын: Муценик Альберт

Отец ребёнка: Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)

Смерть
Неизвестно

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