(Ильиных) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Ильиных Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1804 ст.

Сын: Ильиных Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ильиных Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ильиных Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: (Ильиных) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович

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