(Ильиных) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Ильиных Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович
Рождение ребёнка
23.02.1804 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Ильиных Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ильиных Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: (Ильиных) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Ильиных Григорий Егорович