Лебедев Ефрем Семёнович 26.01.1821 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лебедев Ефрем Семёнович

Автор
ИК
Климов И.

мужской, родился 26.01.1821 ст., Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

умер 26.06.1878 ст., Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дети
Макарова (Лебедева) Евдокия Ефремовна01.03.1853 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

МК Теченского села (и д. Сугоякской) 1813-1822

Рождение ребёнка
01.03.1853 ст.

Дочь: Макарова (Лебедева) Евдокия Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
26.06.1878 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

МК Теченского села 1877-1878 "от воспаления желудка"

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