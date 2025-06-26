Лебедев Ефрем Семёнович
мужской, родился 26.01.1821 ст., Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
умер 26.06.1878 ст., Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Дети
Макарова (Лебедева) Евдокия Ефремовна01.03.1853 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1853 ст.
Дочь: Макарова (Лебедева) Евдокия Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.06.1878 ст.
МК Теченского села (и д. Сугоякской) 1813-1822