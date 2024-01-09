Устинов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Мария Александровна

Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Илья Александрович

Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова Наталья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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