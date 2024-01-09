Устинов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Мария Александровна
Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Илья Александрович
Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Устинова Наталья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно