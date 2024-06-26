Захарченко Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко Степанида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1914 ст.

Дата смерти

31.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
13.03.1934

Сын: Рогов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
04.06.1936

Сын: Рогов Александр Иванович

Отец ребёнка: Рогов Иван Ефимович

Смерть
31.05.1988

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