Захарченко Степанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1914 ст.
Дата смерти31.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.03.1934
Отец ребёнка: Рогов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
04.06.1936
Отец ребёнка: Рогов Иван Ефимович
Смерть
31.05.1988