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Митрофанов Андрей Николаевич

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Место рождения

город Владимир

Дата рождения

27.10.1906

Дата смерти

27.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906

Отец: Митрофанов Николай Автономович

Мать: Митрофанова Александра Матвеевна

город Владимир
Бракосочетание
1935

Жена: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.01.1937

Дочь: Митрофанова Жанна Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.04.1938

Сын: Митрофанов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.1941
город Калуга
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