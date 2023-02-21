Митрофанов Андрей Николаевич
Место рождениягород Владимир
Дата рождения27.10.1906
Дата смерти27.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906
город Владимир
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
24.01.1937
Дочь: Митрофанова Жанна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1938
Сын: Митрофанов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.1941
город Калуга