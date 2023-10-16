Мамонова (Вьялкина) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
16.08.1945
Сын: Мамонов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Мамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов ?
Отец ребёнка: Мамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Мамонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамонов ?
Отец ребёнка: Мамонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамонов Александр
Смерть
1998