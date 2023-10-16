Мамонова (Вьялкина) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова (Вьялкина) Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Вьялкин Григорий Иванович

Мать: Вьялкина Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1945

Сын: Мамонов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Мамонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов ?

Отец ребёнка: Мамонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Мамонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонов ?

Отец ребёнка: Мамонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Александр

Смерть
1998
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