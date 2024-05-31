Милантьева (Дмитриева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьева (Дмитриева) Варвара

Место рождения

Андрейково, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

08.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1884

Отец: Дмитриев Данил Михайлович

Мать: не указана

Андрейково, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1904

Муж: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Милантьев Пётр Милантьев/

Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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