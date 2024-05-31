Милантьева (Дмитриева) Варвара
Место рождения
Дата рождения08.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1884
Отец: Дмитриев Данил Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1904
Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1905
Сын: Милантьев Пётр Милантьев/
Отец ребёнка: Милантьев / Нилантьев / Силантьев / Мелантьев Василий Нилантьев / Силантьев / Мелантьев/
Яхрома, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно