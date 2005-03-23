Плотников Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1961

Дата смерти

23.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.03.2005
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