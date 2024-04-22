Мерзликин Дмитрий Калинович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
1840
Брак: запись о браке №26, метрическая книга за 1840 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Платон Васильев Ртищев и Ники... Показать все
Смерть
Неизвестно