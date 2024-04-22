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Мерзликин Дмитрий Калинович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мерзликин Калина Федотовна

Мать: Мерзликина Екатерина Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1840

Жена: Мерзликина Ксения Алексеевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №26, метрическая книга за 1840 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Платон Васильев Ртищев и Ники... Показать все
Смерть
Неизвестно
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