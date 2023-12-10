Цветкова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1933
Дочь: Когут Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Леонид
Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович
Смерть
Неизвестно