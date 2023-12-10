Цветкова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1933

Дочь: Когут Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Леонид

Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Калина Федорович

Отец ребёнка: Цветков Федор Кононович

Смерть
Неизвестно
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