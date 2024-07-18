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Фома Леонтьевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.03.1816

Дата смерти

18.02.1874

Пол

Мужской

Отец

Между 1780 и 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

1837 г.р.
Скрыто настройками приватности
1841 г.р.
1844 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1816

Отец: Леонтий Левотий Игнатьевич

Мать: не указана

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.05.1835

Жена: Марья Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.1837

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1841

Дочь: Евдокия Авдотья

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1844

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1845

Сын: Георгий-Егор

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1848

Сын: Георгий Егор Фомич

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
18.02.1874

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