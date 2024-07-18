Фома Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1816
Дата смерти18.02.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1816
Отец: Леонтий Левотий Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1835
Жена: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.1837
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1838
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
11.02.1841
Дочь: Евдокия Авдотья
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
09.06.1844
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1845
Сын: Георгий-Егор
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1848
Сын: Георгий Егор Фомич
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Смерть
18.02.1874