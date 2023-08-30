Malya
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zlatin Shlomo
Рождение ребёнка
1910
Сын: Zlatin Mulik (Misha)
Отец ребёнка: Zlatin Shlomo
Рождение ребёнка
1912
Сын: Zlatin Lev (Leva)
Отец ребёнка: Zlatin Shlomo