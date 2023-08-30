Malya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Malya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zlatin Shlomo

Рождение ребёнка
1910

Сын: Zlatin Mulik (Misha)

Отец ребёнка: Zlatin Shlomo

Рождение ребёнка
1912

Сын: Zlatin Lev (Leva)

Отец ребёнка: Zlatin Shlomo

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