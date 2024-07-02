Царева (Черникова) Феодосия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
Муж: Царев Петр Иванович
Запись № 5 Дата бракосочетания 03.02.1908 Жених: Петр Иванов Царёв, 21, Петропавловское с. Невеста: Феодосия Николаева Черникова, 16, Петропавловское с. Поручители: Алексей Царёв, Петропавловское с. ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1909
Дочь: Царева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Царев Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1911
Отец ребёнка: Царев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Царева Марфа Петровна
Отец ребёнка: Царев Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Царева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Царев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно