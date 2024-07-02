Царева (Черникова) Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева (Черникова) Феодосия Николаевна

Место рождения

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Царев Петр Иванович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись № 5 Дата бракосочетания 03.02.1908 Жених: Петр Иванов Царёв, 21, Петропавловское с. Невеста: Феодосия Николаева Черникова, 16, Петропавловское с. Поручители: Алексей Царёв, Петропавловское с. ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1909

Дочь: Царева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Царев Петр Иванович

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Царев Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Царев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Царева Марфа Петровна

Отец ребёнка: Царев Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Царева Антонина Петровна

Отец ребёнка: Царев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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