Псищева Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Псищева) Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Псищева) Вера Сергеева
Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева
Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов
Рождение ребёнка
22.08.1883
Дочь: Шевченко (Псищева) Лидия Сергеева
Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов
Смерть
Неизвестно