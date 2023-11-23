Псищева Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псищева Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Псищева) Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Псищева) Вера Сергеева

Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шевченко (Псищева) Надежда Сергеева

Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов

Рождение ребёнка
22.08.1883

Дочь: Шевченко (Псищева) Лидия Сергеева

Отец ребёнка: Псищев Сергей Евграфов

Смерть
Неизвестно

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