Закордонец (Козлова) Людмила Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1997
Рождение ребёнка
12.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закордонец Виталий Александрович
Рождение ребёнка
27.01.2011
Сын: Закордонец Александр Виталиевич
Отец ребёнка: Закордонец Виталий Александрович
Рождение ребёнка
29.08.2014
Дочь: Закордонец Ярослава Витальевна
Отец ребёнка: Закордонец Виталий Александрович