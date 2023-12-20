Закордонец (Козлова) Людмила Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закордонец (Козлова) Людмила Владиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.
2014 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1997

Муж: Закордонец Виталий Александрович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
12.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закордонец Виталий Александрович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
27.01.2011

Сын: Закордонец Александр Виталиевич

Отец ребёнка: Закордонец Виталий Александрович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
29.08.2014

Дочь: Закордонец Ярослава Витальевна

Отец ребёнка: Закордонец Виталий Александрович

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