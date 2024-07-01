Хармс Жанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хармс Жанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хармс Тони

Отец ребёнка: Сергей Хармс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хармс Трэвис

Отец ребёнка: Сергей Хармс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хармс Гленн

Отец ребёнка: Сергей Хармс

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Хармс

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