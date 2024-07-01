Хармс Жанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хармс Тони
Отец ребёнка: Сергей Хармс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хармс Трэвис
Отец ребёнка: Сергей Хармс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хармс Гленн
Отец ребёнка: Сергей Хармс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Хармс