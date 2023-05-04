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Погудин Трофим Иванович

Место рождения

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погудин Иван Осипович

Мать: не указана

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Яков Трофимович

Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: (Погудина) Соломония Трофимовна

Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Погудин Максим Трофимович

Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.11.1914

Сын: Погудин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна

Мигна, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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