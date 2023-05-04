Погудин Трофим Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погудин Иван Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: (Погудина) Соломония Трофимовна
Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Погудин Максим Трофимович
Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.11.1914
Мать ребёнка: Погудина Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно