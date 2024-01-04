Панькина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панькин Василий Павлович
Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1963
Отец ребёнка: Панькин Василий Павлович
Малый Конь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно