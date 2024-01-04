Панькина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панькин Василий Павлович

Красивка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1963

Сын: Панькин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Панькин Василий Павлович

Малый Конь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панькин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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