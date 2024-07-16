Карпинчук (Демянчук) Мария Петровна ?.08.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпинчук (Демянчук) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1915

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915

Отец: Демянчук Петр

Мать: Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпинчук Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
31.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпинчук Матвей Яковлевич

Мыщицы, Збироговская волость, Кобринский уезд
Смерть
2000

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