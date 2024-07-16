Карпинчук (Демянчук) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1915
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915
Отец: Демянчук Петр
Мать: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпинчук Матвей Яковлевич
Мыщицы, Збироговская волость, Кобринский уезд
Смерть
2000