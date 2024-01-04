Кудряшова (Шишкова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982
Бракосочетание
27.09.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.2003
Дочь: Кудряшова Наталья Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.04.2007
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности