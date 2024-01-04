Кудряшова (Шишкова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Шишкова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1982

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982

Отец: Шишков Владимир Николаевич

Мать: Шишкова Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
27.09.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.2003

Дочь: Кудряшова Наталья Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.04.2007

Сын: Кудряшов Матвей Игоревич

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