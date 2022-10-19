Зыбина (Денисьева) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич
Бракосочетание
1696
Рождение ребёнка
До 1700
Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720
Дочь: княгиня Вадбольская (Зыбина) Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720
Дочь: Измайлова (Зыбина) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич
Рождение ребёнка
После 1710
Сын: Зыбин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич