Зыбина (Денисьева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбина (Денисьева) Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

До 1700 г.р.
Между 1710 и 1720 г.р.
Между 1710 и 1720 г.р.
После 1710 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич

Бракосочетание
1696

Муж: Протасьев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Зыбин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720

Дочь: княгиня Вадбольская (Зыбина) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич

Рождение ребёнка
Между 1710 и 1720

Дочь: Измайлова (Зыбина) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич

Рождение ребёнка
После 1710

Сын: Зыбин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Зыбин Ефим Панкратьевич

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