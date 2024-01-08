Аниська — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАниська

Аниська

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курленков Аксён Остапович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курленков Трофим Аксенович

Отец ребёнка: Курленков Аксён Остапович

Рождение ребёнка
15.08.1909

Сын: Курленков Егор Аксенович

Отец ребёнка: Курленков Аксён Остапович

Рождение ребёнка
19.08.1918

Сын: Курленков Федор Аксенович

Отец ребёнка: Курленков Аксён Остапович

Рождение ребёнка
21.12.1920

Сын: Курленков Иван Аксенович

Отец ребёнка: Курленков Аксён Остапович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.