Соснов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соснова Валентина
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1978
Сын: Соснов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соснова Валентина
Рождение ребёнка
23.04.1981
Мать ребёнка: Соснова Валентина