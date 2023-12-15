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Соснов Николай Александрович

Место рождения

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

24.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1953

Отец: Соснов Александр Алексеевич

Мать: Соснова (Тимофеева) Нина Федотовна

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соснова Валентина

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.01.1978

Сын: Соснов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соснова Валентина

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.04.1981

Сын: Соснов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Соснова Валентина

Новолетники, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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