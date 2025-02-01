Федякова (Титова) Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федяков Василий
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федяков Василий
Рождение ребёнка
1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федяков Василий
Смерть
Неизвестно