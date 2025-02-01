Федякова (Титова) Марина Васильевна 29.05.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федякова (Титова) Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1957

Отец: Титов Василий Иванович

Мать: Титова (Журавлева) Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Василий

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Василий

Рождение ребёнка
1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяков Василий

Смерть
Неизвестно

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