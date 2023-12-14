Назарова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Анисья Васильевна

Назарова Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1913 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Стефан Федорович

Жедринка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Стефан Федорович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 19.01.1913

Сын: Назаров Василий Степанович

Отец ребёнка: Назаров Стефан Федорович

1913 или 1914
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.