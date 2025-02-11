Паневина Евдокия Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Паневина Евдокия Матвеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Паневин Афанасий Даниилович1835 г.р.
Дети
Паневин Тит Афанасьевич1860 г.р.
Паневин Тимофей Афанасьевич1861 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Паневина) Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паневин Афанасий Даниилович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Паневин Тит Афанасьевич

Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1861

Сын: Паневин Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1869

Сын: Паневин Даниил Афансьевич

Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.10.1877

Дочь: Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.