Паневина Евдокия Матвеевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Паневин Афанасий Даниилович1835 г.р.
Дети
Паневин Тит Афанасьевич1860 г.р.
Паневин Тимофей Афанасьевич1861 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Паневина) Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Паневин Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Паневин Даниил Афансьевич
Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович
Рождение ребёнка
16.10.1877
Дочь: Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Паневин Афанасий Даниилович
Смерть
Неизвестно