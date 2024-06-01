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Халин Тимофей Александрович

Место рождения

Субботино, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халин Александр

Мать: не указана

Субботино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина (Халина) Мария Тимофевна

Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
?.01.1902

Сын: Халин Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна

Субботино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.10.1903

Дочь: (Халина) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна

Субботино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.07.1912

Дочь: Сотникова (Халина) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна

Субботино, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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