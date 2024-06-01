Халин Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина (Халина) Мария Тимофевна
Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
?.01.1902
Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.10.1903
Дочь: (Халина) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1912
Дочь: Сотникова (Халина) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Халина Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно