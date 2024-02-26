Мавра Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Степанова (Вна)

Мавра Степанова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федул Афанасьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Терентий Федулов (Ич)

Отец ребёнка: Федул Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Фома Федулов (Ич)

Отец ребёнка: Федул Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Федулова (Вна)

Отец ребёнка: Федул Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.