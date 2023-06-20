Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
1879 г.р.
1880 г.р.
1884 г.р.
1887 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чернов Иван

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
28.04.1884

Сын: Максим

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
?.06.1892

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
23.09.1893

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
10.04.1897

Сын: Василий

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Василий

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич

Смерть
Неизвестно
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