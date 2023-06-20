Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Чернов Иван
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
28.04.1884
Сын: Максим
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
?.06.1892
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
23.09.1893
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
10.04.1897
Сын: Василий
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Василий
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чернов Ларион Ильич
Смерть
Неизвестно