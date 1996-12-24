Вишнякова (Крылова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.29
Дата смерти24.12.96
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.29
Отец: Крылов Иван Ильич
Смерть
24.12.96
Рождение ребёнка
22.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вишняков Вячеслав Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1959
Дочь: Вишнякова Ирина вячеславовна
Отец ребёнка: Вишняков Вячеслав Иванович