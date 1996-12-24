Вишнякова (Крылова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова (Крылова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.29

Дата смерти

24.12.96

Пол

Женский

Отец

Мать

С 1905 по 1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.29

Отец: Крылов Иван Ильич

Мать: Крылова Ефросинья Платоновна

Смерть
24.12.96
Рождение ребёнка
22.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишняков Вячеслав Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1959

Дочь: Вишнякова Ирина вячеславовна

Отец ребёнка: Вишняков Вячеслав Иванович

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